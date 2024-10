LIVE – Inter-Juventus Women, 0-0: inizia il secondo tempo! (Di domenica 20 ottobre 2024) Inter-Juventus Women è l’incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.00, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano. LIVE: Inter-Juventus Women 0-0 47? Inter Women subito in avanti: Cambiaghi, spalle alla porta, riceve da rimessa laterale e prova a girarsi al volo. Il pallone finisce sull’esterno della rete 46? Piovani cambia subito dopo la ripresa: esce Diaz entra Bartoli inizia IL secondo tempo Primo tempo avvincente, con squadre propositive e attente. La Juventus è la più insidiosa dagli ultimi undici metri ma l’Inter Women riesce quasi sempre a coprire bene gli spazi. Meno occasioni nella trequarti bianconera, con le nerazzurre comunque potenzialmente pericolose quando decidono di ripartire in contropiede. Inter-news.it - LIVE – Inter-Juventus Women, 0-0: inizia il secondo tempo! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è l’incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.00, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano.0-0 47?subito in avanti: Cambiaghi, spalle alla porta, riceve da rimessa laterale e prova a girarsi al volo. Il pallone finisce sull’esterno della rete 46? Piovani cambia subito dopo la ripresa: esce Diaz entra BartoliILPrimoavvincente, con squadre propositive e attente. Laè la più insidiosa dagli ultimi undici metri ma l’riesce quasi sempre a coprire bene gli spazi. Meno occasioni nella trequarti bianconera, con le nerazzurre comunque potenzialmente pericolose quando decidono di ripartire in contropiede.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Inter-Juventus Women - 0-0 : inizia il big match all’Arena Civica! - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (LIVE – Inter-Juventus Women, 0-0: inizia il big match all’Arena Civica!) © Inter-News. Coach: Massimiliano Canzi Su Inter-News. (Inter-news.it)

Pronostici di oggi 20 ottobre - Roma-Inter big match all’Olimpico - in campo anche Napoli - Liverpool - Manchester City e Barcellona - Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 20 ottobre, occhi puntati sull’Olimpico per il big match tra Roma e Inter in serie A in chiusura di una giornata che sarà aperta dal Napoli capolista ospite dell’Empoli. In Premier League da non perdere la sfida tra Liverpool e Chelsea e sarà di scena anche il […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

LIVE – Inter-Juventus Women - Serie A Femminile : cronaca e risultato in diretta - Coach: Massimiliano Canzi Su Inter-News. A seguire le informazioni su come seguirci. Di seguito le formazioni ufficiali: INTER (3-1-4-2): 1 Runarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andres; 4 Pedersen; 28 Diaz, 23 Magull, 21 Tomaselli, 13 Merlo; 36 Cambiaghi, 15 Serturini. Ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. (Inter-news.it)