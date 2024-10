Isaechia.it - La Talpa, ecco il cast ufficiale dei concorrenti e il promo della nuova edizione

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dovrebbe andare in onda a partire dal 29 ottobre, dopo la fine di Temptation Island, lade La, il reality show condotto da Diletta Leotta, al suo debutto sulle reti Mediaset. Nelle scorse ore la copertina del nuovo numero di Tv Sorrisi & Canzoni in edicola da martedì ha svelato ildei. Confermatissimi i nomi già spoilerati nel corso delle settimane. Faranno parte del game show  Gilles Rocca, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, Orian Ichaki, l’ex gieffinaprimadel Grande Fratello Marina La Rosa. E poi ancora l’attore Andrea Preti,  il modello Alessandro Egger, l’ex pilota Marco Melandri, l’ex velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca, la conduttrice Lucilla Agosti, gli ex protagonisti di Amici Andreas Muller e Veronica Peparini che parteciperanno in coppia e la schermitrice Elisa Di Francisca.