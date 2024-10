Jannik Sinner "spulcia" Carlos Alcaraz: il video che fa il giro del mondo | Guarda (Di domenica 20 ottobre 2024) Alla fine Jannik Sinner batte anche Carlos Alcaraz: prima vittoria nel 2024 sullo spagnolo, una vittoria che arriva nella finalissima del Six Kings Slam di Riyad, dove l'altoatesino si è imposto in rimonta per 6-7, 6-3, 6-3. Una vittoria che non vale punti nella classifica Atp ma che permette al ragazzo di San Candido di incassare l'assegno più ricco di sempre, 6 milioni di dollari, quasi tre volte superiore al premio dell'Australian Open vinto a gennaio. Una partita bellissima, vera, tirata, insomma che aveva ben poco a che fare con l'esibizione. Sinner perde il primo set al tie-break, dunque nel secondo si fa recuperare un break dallo spagnolo, salvo poi ri-breakkarlo e portare a casa la partita. Infine, nel terzo set, Jannik è stato semplicemente impeccabile: ha macinato un tennis perfetto di fronte al quale il rivale non ha potuto che arrendersi. Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner "spulcia" Carlos Alcaraz: il video che fa il giro del mondo | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Alla finebatte anche: prima vittoria nel 2024 sullo spagnolo, una vittoria che arriva nella finalissima del Six Kings Slam di Riyad, dove l'altoatesino si è imposto in rimonta per 6-7, 6-3, 6-3. Una vittoria che non vale punti nella classifica Atp ma che permette al ragazzo di San Candido di incassare l'assegno più ricco di sempre, 6 milioni di dollari, quasi tre volte superiore al premio dell'Australian Open vinto a gennaio. Una partita bellissima, vera, tirata, insomma che aveva ben poco a che fare con l'esibizione.perde il primo set al tie-break, dunque nel secondo si fa recuperare un break dallo spagnolo, salvo poi ri-breakkarlo e portare a casa la partita. Infine, nel terzo set,è stato semplicemente impeccabile: ha macinato un tennis perfetto di fronte al quale il rivale non ha potuto che arrendersi.

