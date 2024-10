Inter-Juventus Women 0-0, il tabellino della settima giornata (Di domenica 20 ottobre 2024) Inter-Juventus Women è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0: questo il tabellino della partita della settima giornata del campionato femminile 2024-2025. APERTURA CON PAREGGIO – È da poco terminata Inter-Juventus Women, sfida valevole per la settima giornata del campionato femminile. Un pareggio a reti inviolate, senza troppi sussulti. A provarci soprattutto le padrone di casa, che specialmente nel secondo tempo cercando di trovare il guizzo decisivo per andare in gol e sbloccare il risultato. Specialmente al 51?, quando ci provano Cambiaghi e Magull con una doppia occasione, senza però trovare la rete. Poi al 78?, con quella che è probabilmente l’occasione maggiore di tutta la partita: Merlo prova un tiro-cross dalla sinistra che sorprende il portiere delle bianconere, ma si stampa soltanto sulla traversa. Inter-news.it - Inter-Juventus Women 0-0, il tabellino della settima giornata Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0: questo ilpartitadel campionato femminile 2024-2025. APERTURA CON PAREGGIO – È da poco terminata, sfida valevole per ladel campionato femminile. Un pareggio a reti inviolate, senza troppi sussulti. A provarci soprattutto le padrone di casa, che specialmente nel secondo tempo cercando di trovare il guizzo decisivo per andare in gol e sbloccare il risultato. Specialmente al 51?, quando ci provano Cambiaghi e Magull con una doppia occasione, senza però trovare la rete. Poi al 78?, con quella che è probabilmente l’occasione maggiore di tutta la partita: Merlo prova un tiro-cross dalla sinistra che sorprende il portiere delle bianconere, ma si stampa soltanto sulla traversa.

Inter-Juventus Women 0-0 al 45? - la difesa gestisce! Tutto sotto controllo - INTER-JUVENTUS WOMEN 0-0 AL 45? – IL TABELLINO Inter (3-1-4-2): 1 Runarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andres; 4 Pedersen; 28 Diaz, 23 Magull, 21 Tomaselli, 13 Merlo; 36 Cambiaghi, 15 Serturini. A disposizione: 31 Cappelletti, 44 Proux, 4 Kullberg, 6 Schatzer, 7 Lehmann, 8 Rosucci, 14 Vangsgaard, 17 Bragonzi, 18 Beccari, 19 Thomas, 24 Pelgander, 27 Krumbiegel. (Inter-news.it)