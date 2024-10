In Emilia Romagna la piena che uccide: migliaia gli evacuati (Di domenica 20 ottobre 2024) In Emilia Romagna la piena è peggiore che nel maggio dell’anno scorso, l’acqua invade anche l’A1 a Piacenza, c’è un morto a Pianoro, a migliaia gli evacuati. Sono oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore in Emilia Romagna, colpita dal maltempo. Al momento è in corso una ricognizione aerea con l’elicottero In Emilia Romagna la piena che uccide: migliaia gli evacuati L'Identità. Lidentita.it - In Emilia Romagna la piena che uccide: migliaia gli evacuati Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Inlaè peggiore che nel maggio dell’anno scorso, l’acqua invade anche l’A1 a Piacenza, c’è un morto a Pianoro, agli. Sono oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore in, colpita dal maltempo. Al momento è in corso una ricognizione aerea con l’elicottero InlachegliL'Identità.

Maltempo - fiumi esondati in Emilia-Romagna. Bologna allagata. FOTO - Durante la notte la piena ha interessato anche Ravenna, Modena, Reggio Emilia e le piogge hanno reso critica la situazione su tutte le strade dell'Appennino . Oltre 80 millimetri di pioggia sono caduti sulla Regione in quattro ore, dopo giorni di maltempo, allagando buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. (Tg24.sky.it)

Emergenza meteo in Emilia-Romagna : 175 millimetri di pioggia in poche ore e fiumi in piena - Interventi e misure di emergenza attivate In risposta alla grave situazione, le autorità regionali hanno attivato un piano di emergenza congiunto tra enti locali e i servizi di protezione civile. Le recenti piogge intense e la conseguente tracimazione di alcuni corsi d’acqua hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza idraulica della regione. (Gaeta.it)

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna : 175 millimetri di pioggia in poche ore mettono in ginocchio i Comuni - Oltre a Bologna, anche i territori del Reggiano e del Modenese hanno subito l’impatto delle forti piogge, e si sono registrati allagamenti e problematiche di gestione delle acque. L’impatto delle precipitazioni non si è limitato solo ai fiumi, ma ha interessato anche le strade e altri servizi essenziali, rendendo la mobilità difficile e potenzialmente pericolosa. (Gaeta.it)