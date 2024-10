Ilrestodelcarlino.it - "Il progetto procede, manteniamo la parola"

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sulla questione aperta degli allagamenti in via Santa Margherita è intervenuto il vicesindaco Alessandro Balboni – in qualità di assessore con deleghe a Opere pubbliche e Infrastrutture – dichiarando che l’amministrazione è al corrente delle condizioni del sistema idrico della zona est della città e che si sta già muovendo di conseguenza, portando avanti, parallelamente, attività di manutenzione e di progettazione di interventi strutturali nei quartieri interessati. Lo scorso anno, infatti, sono state pulite le condutture della fognatura, mentre ormai da mesi va avanti la pianificazione strategica di interventi strutturali mirati per un totale di duecentomila euro, con l’intenzione dichiarata di inserire i lavori nel piano opere del 2025.