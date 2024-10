Highlights e gol Wolves-Manchester City 1-2: Premier League 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 20 ottobre 2024) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Wolves-Manchester City 1-2, match dell’ottava giornata di Premier League 2024/2025. Successo al cardiopalma per la squadra di Guardiola, che espugna il Molineux Stadium soltanto grazie a un gol di John Stones al minuto 95?, l’ultimo dei 5 di recupero. Wolves avanti dopo appena 7? con Larsen, ma i Citizens trovano il pareggio al 33? con Gvardiol. Nonostante parecchio possesso palla e un vero e proprio assedio nel finale, il gol vittoria non sembra arrivare, ma proprio allo scadere è il difensore inglese a regalare tre punti pesanti ai suoi. Di seguito le immagini salienti. Highlights e gol Wolves-Manchester City 1-2: Premier League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildeglie dei gol di1-2, match dell’ottava giornata di. Successo al cardiopalma per la squadra di Guardiola, che espugna il Molineux Stadium soltanto grazie a un gol di John Stones al minuto 95?, l’ultimo dei 5 di recupero.avanti dopo appena 7? con Larsen, ma i Citizens trovano il pareggio al 33? con Gvardiol. Nonostante parecchio possesso palla e un vero e proprio assedio nel finale, il gol vittoria non sembra arrivare, ma proprio allo scadere è il difensore inglese a regalare tre punti pesanti ai suoi. Di seguito le immagini salienti.e gol1-2:) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights e gol Wolves-Chelsea 2-6 - Premier League 2024/2025 (VIDEO) - . Qui gli highlights della partita. I Blues fanno sei gol ai Wolves e riscattano il ko per 2-0 arrivato all’esordio stagionale contro il Manchester City. A segno anche Jackson e Joao Felix. Prima vittoria in campionato per il Chelsea di Enzo Maresca. Tripletta per Madueke e tripletta di assist per Cole Palmer, che aggiunge anche un gol. (Sportface.it)