Canonizzazione di undici martiri e tre fondatori: Papa Francesco sottolinea la bellezza del servizio (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Durante un evento di profondo significato spirituale, Papa Francesco ha celebrato la Canonizzazione di undici martiri di Damasco e tre importanti figure religiose: Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis ed Elena Guerra. In questa celebrazione, il Pontefice ha messo in evidenza il messaggio fondamentale sul servizio e sull’amore, distaccandosi dalle logiche di potere e fama spesso associate ai leader mondiali. L’atmosfera di grande partecipazione ha pervaso la Piazza San Pietro, nonostante il cielo grigio. Ad abbellire il contesto, i drappi rossi che riportano le immagini dei nuovi santi risaltano, simboleggiando il cammino di difficoltà e di speranza che hanno percorso. Sotto la direzione del cardinale Marcello Semeraro, il Papa ha accolto con ardore i nuovi santi e ha ricordato le loro gesta di fede e dedizione. Gaeta.it - Canonizzazione di undici martiri e tre fondatori: Papa Francesco sottolinea la bellezza del servizio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Durante un evento di profondo significato spirituale,ha celebrato ladidi Damasco e tre importanti figure religiose: Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis ed Elena Guerra. In questa celebrazione, il Pontefice ha messo in evidenza il messaggio fondamentale sule sull’amore, distaccandosi dalle logiche di potere e fama spesso associate ai leader mondiali. L’atmosfera di grande partecipazione ha pervaso la Piazza San Pietro, nonostante il cielo grigio. Ad abbellire il contesto, i drappi rossi che riportano le immagini dei nuovi santi risaltano, simboleggiando il cammino di difficoltà e di speranza che hanno percorso. Sotto la direzione del cardinale Marcello Semeraro, ilha accolto con ardore i nuovi santi e ha ricordato le loro gesta di fede e dedizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papa Francesco canonizza quattordici Beati, tra cui i martiri di Damasco e don Giuseppe Allamano - Papa Francesco, in piazza San Pietro, ha presieduto la celebrazione eucaristica e il rito della canonizzazione di quattordici Beati, tra cui gli undici Martiri di Damasco uccisi nel 1860 (Manuel Ruiz ... (msn.com)

Papa Francesco al Corriere dello Sport: «Un articolo può fare molto bene», poi a San Pietro fa 14 nuovi santi - Lo sport come veicolo di fraternità , come scuola di solidarietà , portatore sempre di valori sani. Soprattutto però come esempio di crescita collettiva. Papa Francesco ... (ilmessaggero.it)

Testimoni della fede. Ecco chi sono i 14 nuovi santi proclamati domenica 20 ottobre - Hanno vissuto il Vangelo nei modi più vari: dal "missionario" Allamano, passando per l'impegno educativo di suor Elena Guerra e il servizio di suor Léonie, fino al sacrifico dei Martiri di Damasco ... (avvenire.it)