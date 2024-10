Buchmesse: al Padiglione Italia il panel ‘Le radici del turismo’ (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel programma di incontri che ha riempito il Padiglione Italia Ospite d’Onore nella penultima giornata della Buchmesse 2024, si è inserito il panel ‘Andata e ritorno: il turismo delle radici’, moderato dalla giornalista Ilaria Bianchi. Protagonisti dell’incontro il sociologo Riccardo Giumelli e Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli Italiani all’Estero del ministero L'articolo Buchmesse: al Padiglione Italia il panel ‘Le radici del turismo’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel programma di incontri che ha riempito ilOspite d’Onore nella penultima giornata della2024, si è inserito il‘Andata e ritorno: il turismo delle’, moderato dalla giornalista Ilaria Bianchi. Protagonisti dell’incontro il sociologo Riccardo Giumelli e Luigi Maria Vignali, direttore generale per glini all’Estero del ministero L'articolo: alil‘Ledelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buchmesse : anche Il Volo al Padiglione Italia - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Erano in città per un concerto alla Festhalle, ma non hanno voluto perdersi un tour nella Piazza italiana della Fiera del libro più importante d’Europa dove hanno salutato il Commissario straordinario Mauro Mazza. (Webmagazine24.it)

Buchmesse - tripudio di pubblico per Erri De Luca al Padiglione Italia - (Adnkronos) – Il caffè letterario, uno dei ‘vicoli’ della Piazza Italiana progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors, è stata letteralmente assaltata dal pubblico per il l’incontro 'Di Genesi incerta' che ha visto protagonista lo scrittore Erri De Luca e il fisico Guido Tonelli. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel ... (Webmagazine24.it)

Buchmesse - tripudio di pubblico per Erri De Luca al Padiglione Italia - […]. Lo scrittore e il fisico Guido Tonelli a confronto sul tema universale della Genesi Il caffè letterario, uno dei ‘vicoli’ della Piazza Italiana progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors, è stata letteralmente assaltata dal pubblico per il l’incontro 'Di Genesi incerta' che ha visto protagonista lo scrittore Erri De Luca e il fisico Guido Tonelli. (Sbircialanotizia.it)