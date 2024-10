Allerta meteo lunedì: ancora scuole chiuse in Emilia Romagna (Di domenica 20 ottobre 2024) Il maltempo continua a mettere in ginocchio l’Italia da nord a sud, causando danni ingenti e disagi estesi. La situazione rimane critica e anche nelle prossime ore è prevista Allerta meteo in diverse regioni. Per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, numerosi comuni hanno deciso di chiudere le scuole lunedì 21 ottobre.Leggi anche: Chi era Simone, il 20enne morto nell’alluvione mentre andava a trovare la madre Nuova alluvione in Emilia Romagna: disagi e Allerta meteo L’Emilia Romagna è tra le aree più colpite da questa nuova ondata di maltempo. Un’alluvione ha interessato gran parte della pianura Emiliana, con un impatto significativo soprattutto nelle province di Bologna e Modena. Il territorio è attualmente sotto Allerta meteo rossa, che sarà valida fino alla mezzanotte di oggi, seguita da un’Allerta arancione per la giornata di domani. Thesocialpost.it - Allerta meteo lunedì: ancora scuole chiuse in Emilia Romagna Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il maltempo continua a mettere in ginocchio l’Italia da nord a sud, causando danni ingenti e disagi estesi. La situazione rimane critica e anche nelle prossime ore è previstain diverse regioni. Per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, numerosi comuni hanno deciso di chiudere le21 ottobre.Leggi anche: Chi era Simone, il 20enne morto nell’alluvione mentre andava a trovare la madre Nuova alluvione in: disagi eL’è tra le aree più colpite da questa nuova ondata di maltempo. Un’alluvione ha interessato gran parte della pianurana, con un impatto significativo soprattutto nelle province di Bologna e Modena. Il territorio è attualmente sottorossa, che sarà valida fino alla mezzanotte di oggi, seguita da un’arancione per la giornata di domani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta Meteo - rinviata la sfida tra la Virtus e la Bertram Derthona Tortona - La LBA, Lega Basket Serie A, comunica in una nota di stampa che per la tutela, in via precauzionale, della pubblica incolumità dispone il rinvio, a data da destinarsi, della gara di Campionato tra la Virtus Segafredo Bologna e la Bertram Derthona Tortona programmata per oggi alle ore 18.15... (Today.it)

Allerta Meteo - rinviata la sfida tra la Virtus e la Bertram Derthona Tortona - La LBA, Lega Basket Serie A, comunica in una nota di stampa che per la tutela, in via precauzionale, della pubblica incolumità dispone il rinvio, a data da destinarsi, della gara di Campionato tra la Virtus Segafredo Bologna e la Bertram Derthona Tortona programmata per oggi alle ore 18.15... (Bolognatoday.it)

Allerta Meteo a Roma - restano chiuse le banchine del Tevere - Questo è la comunicazione della Protezione Civile che ha confermato il divieto di accesso, scattato lo scorso venerdì, nel tratto urbano del fiume. Restano chiuse le banchine del Tevere. Causa allerta meteo dalla sera/notte di venerdì 18 ottobre 2024, e per le successive 18-24 ore si era deciso. (Romatoday.it)