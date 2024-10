Viabilità teramana in crisi: lavori fermati per rottura di conduttura, situazione ingestibile (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di Teramo si trova attualmente in una situazione di emergenza viaria a causa di lavori pubblici bloccati da una rottura di conduttura. Questo problema ha portato a code chilometriche e ha colpito non solo gli automobilisti ma anche i pendolari che si muovono quotidianamente sulla principale arteria di collegamento. Gli effetti di questa situazione si manifestano attraverso la compromissione della mobilità, aggravata dalla presenza di ulteriori cantieri nei percorsi alternativi. La gestione di queste opere appare segnata da una mancanza di coordinamento e pianificazione, sollevando interrogativi su come siano state condotte le operazioni di intervento. La situazione attuale e i disagi causati Negli ultimi giorni, la Viabilità nella zona di Teramo è stata drasticamente compromessa. Gaeta.it - Viabilità teramana in crisi: lavori fermati per rottura di conduttura, situazione ingestibile Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di Teramo si trova attualmente in unadi emergenza viaria a causa dipubblici bloccati da unadi. Questo problema ha portato a code chilometriche e ha colpito non solo gli automobilisti ma anche i pendolari che si muovono quotidianamente sulla principale arteria di collegamento. Gli effetti di questasi manifestano attraverso la compromissione della mobilità, aggravata dalla presenza di ulteriori cantieri nei percorsi alternativi. La gestione di queste opere appare segnata da una mancanza di coordinamento e pianificazione, sollevando interrogativi su come siano state condotte le operazioni di intervento. Laattuale e i disagi causati Negli ultimi giorni, lanella zona di Teramo è stata drasticamente compromessa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rottura della conduttura idrica durante i lavori - sospese le lezioni all'Itis di Lanciano fino a lunedì 14 - A causa della rottura di una conduttura idrica dell'istituto tecnico industriale "L. Da Vinci" di Lanciano, avvenuta durante i lavori di demolizione del corpo centrale dell'edificio interessato da interventi di adeguamento sismico, le attività didattiche sono state sospese con ordinanza del... (Chietitoday.it)

Rottura della rete del gas durante i lavori in un cantiere - La circolazione stradale dunque per qualche ora è stata modificata, al centro storico è stato garantito l’accesso da Piazza Umberto I, mentre la viabilità per raggiungere le scuole secondarie di primo grado ed il complesso D’Avack è rimasta possibile da viale Emilio Betti. Per motivi di sicurezza, i vigili urbani, non hanno fatto avvicinare nessuno al luogo della falla e hanno così deciso di ... (Ilrestodelcarlino.it)

Rottura di un tubo durante i lavori - fuga di gas e strada chiusa - Allarme per una fuga di gas a Genova, in via Borzoli, strada che è stata chiusa all'incrocio con via Giotto, vicino alla fermata dell'autobus. È successo intorno alle ore 17 di lunedì 9 settembre 2024. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici Ireti per garantire la sicurezza pubblica e... (Genovatoday.it)