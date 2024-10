Tennis, Sinner sconfigge Alcaraz a Riad nella Six Kings Slam: 6-7 6-3 6-3 (Di sabato 19 ottobre 2024) Numero uno e numero due del ranking mondiale faccia a faccia, ancora una volta, nella finale di un torneo. La Six Kings Slam, tuttavia, non mette in palio punti Atp, “solo” un montepremi da 6 milioni di dollari. L’ultimo atto del ricchissimo format-esibizione di Riad, in Arabia Saudita, ha visto trionfare Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3. Prima della loro partita, si era giocata la finale per il terzo posto tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il serbo ha vinto 6-2 7-6(5), in quella che probabilmente sarà l’ultima sfida con il mancino di Manacor, che ha dato il suo addio al Tennis lo scorso 10 ottobre. L'articolo Tennis, Sinner sconfigge Alcaraz a Riad nella Six Kings Slam: 6-7 6-3 6-3 proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) Numero uno e numero due del ranking mondiale faccia a faccia, ancora una volta,finale di un torneo. La Six, tuttavia, non mette in palio punti Atp, “solo” un montepremi da 6 milioni di dollari. L’ultimo atto del ricchissimo format-esibizione di, in Arabia Saudita, ha visto trionfare Janniksu Carlos, con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3. Prima della loro partita, si era giocata la finale per il terzo posto tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il serbo ha vinto 6-2 7-6(5), in quella che probabilmente sarà l’ultima sfida con il mancino di Manacor, che ha dato il suo addio allo scorso 10 ottobre. L'articoloSix: 6-7 6-3 6-3 proviene da Open.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE Sinner-Alcaraz 6-5 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : si entra nella fase calda del primo set - 40-30 Servizio ad uscire e diritto a sventaglio di Sinner. Alcaraz invece ha passeggiato prima con Rune e poi con Nadal. Sul veloce indoor non si affrontano da Bercy 2021, quando l’iberico si impose per 7-6, 7-5. A-40 Sinner forza con il diritto lungolinea e mette la palla in rete. 30-0 Lungo il rovescio lungolinea del n. (Oasport.it)

Six Kings Slam 2024 : Novak Djokovic batte Rafael Nadal nella finale per il 3° posto che sa di ultima sfida tra i due - A seguire la finale per il 1° e 2° posto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Si tratta del miglior momento per Nadal, che di chance per scappare ne ha due sul 3-2 in proprio favore, ma è soprattutto la seconda quella che spreca malamente con il dritto a metà rete. Poi arriva la discesa a rete dello spagnolo punita dal dritto del maiorchino, cui però il serbo restituisce il minibreak con un errore ... (Oasport.it)

Alcaraz batte Nadal e sfida Sinner nella finale del Six Kings Slam - Alcaraz ha confermato il suo stato di forma straordinario, dimostrando ancora una volta la sua capacità di gestire anche i match più complessi contro avversari di grande esperienza. Questo risultato ha proiettato Alcaraz direttamente in finale, dove affronterà l’italiano Jannik Sinner, in una sfida che promette spettacolo. (Velvetmag.it)