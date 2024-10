Sinner vince il Six Kings Slam, battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il n.1 del mondo supera il rivale spagnolo in tre set (Di sabato 19 ottobre 2024) E’ Jannik Sinner l’uomo da sei milioni di dollari . Il n.1 del mondo, battendo il rivale e amico Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, il ricco torneo esibizione di Riad in Arabia Saudita, si è aggiudicato il super premio messo in palio. L’altoatesino ha avuto la meglio sullo spagnolo in tre set (6-7, 6-3, 6-3) riuscendo a resettare dopo il primo set perso al tiebreak e mettendo in Feedpress.me - Sinner vince il Six Kings Slam, battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il n.1 del mondo supera il rivale spagnolo in tre set Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) E’ Jannikl’uomo da sei milioni di dollari . Il n.1 del, battendo ile amiconella finale del Six, il ricco torneo esibizione di Riad in Arabia Saudita, si è aggiudicato il super premio messo in palio. L’altoatesino ha avuto la meglio sulloin tre set (6-7, 6-3, 6-3) riuscendo a resettare dopo il primo set perso al tiebreak e mettendo in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO Sinner-Alcaraz 2-1 : la sintesi della Finale del Six Kings Slam - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno regalato un grandissimo spettacolo e il match è stato assolutamente vero nella sostanza e nella forma in quanto entrambi hanno sfoderato il meglio del loro repertorio. Uno show a Riad. Il tennista tricolore l’ha fatto alla grande, mettendo in mostra un tennis irreale, costringendo il suo avversario a fronteggiare ben 13 palle break in tutto il confronto. (Oasport.it)

Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam : super premio da 6 milioni - L’equilibrio resiste fino all’epilogo rinviato al tie-break. Il numero 1 del mondo potrebbe allungare ulteriormente, ma non concretizza altri 3 break point nel quinto gioco e il set resta aperto (3-2). Alcaraz, dopo aver rischiato il colpo del k. L’azzurro intasca in pochi giorni la metà dei premi conquistati nel corso dell’intera stagione. (Ildenaro.it)

Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam : super premio da 6 milioni - it: Notizie dallo Sport Italiano. Sinner si toglie comunque lo sfizio di battere Alcaraz per la quinta volta in 11 confronti diretti, interrompendo una serie di 3 sconfitte. L’azzurro si procura 3 palle break e con il dritto fa ‘i buchi sul cemento’: Alcaraz cede il servizio, il numero 1 del mondo scappa sul 3-1. (Seriea24.it)