MotoGP Martin travolge Bagnaia nella Sprint La domenica australiana però può essere molto diversa…

(Di sabato 19 ottobre 2024) Giornata difficile per Francescoa Phillip Island. Il piemontese ha concluso laal quarto posto, cedendo 6 punti a Jorge, che viceversa ha sbaragliato il campo, portandosi a +16classifica generale di un campionato perennemente sul filo del rasoio. Pecco ha fatto tutto quanto era in suo potere, ma ha dovuto accontentarsi di un piazzamento. È partito bene, ha superato rapidamente Marco Bezzecchi e si è posto all’inseguimento diator. Cionondimeno, non ha avuto modo di ricucire lo strappo e successivamente è stato risucchiato sia da Marc Marquez che da Enea Bastianini, i quali lo hanno superato con facilità. Non ci sono “se” o “ma” a questo giro.ha assestato al rivale un duro colpo sul piano concettuale. Non certo aritmetico,, poiché 16 lunghezze sono una differenza colmabile con 136 punti ancora sul piatto.