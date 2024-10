Miller trova un gabbiano incastrato nella sua moto: lo ha costretto ad abbandonare la gara (Di sabato 19 ottobre 2024) La caduta di Miller al nono giro della Sprint Race è stata causata dalla carcassa di un gabbiano incastrata nella moto. Il pilota ha mostrato i segni dell'impatto con l'animale sui social. Fanpage.it - Miller trova un gabbiano incastrato nella sua moto: lo ha costretto ad abbandonare la gara Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La caduta dial nono giro della Sprint Race è stata causata dalla carcassa di unincastrata. Il pilota ha mostrato i segni dell'impatto con l'animale sui social.

