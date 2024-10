L'ascensore del sottopasso di nuovo fermo: era stato riparato due giorni fa (Di sabato 19 ottobre 2024) Nell’ultimo anno è stato a lungo fuori uso: prima per i danni dei nubifragi di luglio 2023 che avevano seriamente danneggiato l’impianto; poi per l’inciviltà dei vandali che più di una volta l’hanno preso di mira. E ora, appena due giorni dopo aver ripreso a funzionare, è di nuovo fermo.Si Monzatoday.it - L'ascensore del sottopasso di nuovo fermo: era stato riparato due giorni fa Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nell’ultimo anno èa lungo fuori uso: prima per i danni dei nubifragi di luglio 2023 che avevano seriamente danneggiato l’impianto; poi per l’inciviltà dei vandali che più di una volta l’hanno preso di mira. E ora, appena duedopo aver ripreso a funzionare, è di.Si

