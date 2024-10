La Promessa Anticipazioni 20 ottobre 2024: Martina si tira di nuovo indietro con Curro! (Di sabato 19 ottobre 2024) Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 20 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Martina confesserà a Curro di non riuscire a vedere un futuro con lui mentre Don Alonso indagherà sull'incidente di caccia. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 20 ottobre 2024: Martina si tira di nuovo indietro con Curro! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Vediamo lee le Trame dell'episodio della Soap in onda il 20su Rete4. Nell'episodioconfesserà adi non riuscire a vedere un futuro con lui mentre Don Alonso indagherà sull'incidente di caccia.

Sempre al tuo fianco anticipazioni 20 ottobre : grave emergenza sanitaria - accade di tutto - Nonostante gli ascolti non eccellenti, Sempre al tuo fianco ha riscosso un certo consenso dai telespettatori che non hanno mancato di manifestare, anche via social, il loro gradimento. Intanto Sara si sente in colpa è convinta che Merlo si sia dimesso a causa sua. Innamorata di Renato, giovane medico che collabora con la Protezione Civile, vive un rapporto non stabile. (Gaeta.it)

Verissimo - gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi - sabato 19 ottobre 2024 - Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 19 ottobre 2024 su Canale 5 Oggi, sabato 19 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 19 ottobre 2024 su Canale 5. (Tpi.it)

Beautiful - anticipazioni (21-26 ottobre 2024) : Brooke e Taylor si menano! - Beautiful è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. The post Beautiful, anticipazioni (21-26 ottobre 2024): Brooke e Taylor si menano! appeared first on Davide Maggio. E’ già finita a Beautiful la clamorosa amicizia tra Brooke e Taylor. (Davidemaggio.it)