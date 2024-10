Djokovic-Nadal oggi, finale 3°-4° posto Six Kings Slam 2024: dove vederla in tv e streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre la finale per il terzo posto del Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo d’esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita vedrà impegnati l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic, usciti battuti in semifinale giovedì scorso. La giornata conclusiva del torneo si aprirà con la finale per il terzo posto alle ore 18.30 italiane: lo spagnolo Rafael Nadal è stato battuto dal connazionale Carlos Alcaraz in semifinale, mentre il serbo Novak Djokovic è stato sconfitto nel penultimo atto da Jannik Sinner. Entrambi i tennisti in questione, essendo quelli con il maggior numero di Slam vinti in carriera tra i 6 partecipanti, anche per ovvi motivi anagrafici rispetto al resto della concorrenza, avevano saltato i quarti di finale, entrando in scena direttamente in semifinale. Guarda il Six Kings Slam su DAZN. Oasport.it - Djokovic-Nadal oggi, finale 3°-4° posto Six Kings Slam 2024: dove vederla in tv e streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre laper il terzodel Sixdi tennis, torneo d’esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita vedrà impegnati l’iberico Rafaeled il serbo Novak, usciti battuti in semigiovedì scorso. La giornata conclusiva del torneo si aprirà con laper il terzoalle ore 18.30 italiane: lo spagnolo Rafaelè stato battuto dal connazionale Carlos Alcaraz in semi, mentre il serbo Novakè stato sconfitto nel penultimo atto da Jannik Sinner. Entrambi i tennisti in questione, essendo quelli con il maggior numero divinti in carriera tra i 6 partecipanti, anche per ovvi motivi anagrafici rispetto al resto della concorrenza, avevano saltato i quarti di, entrando in scena direttamente in semi. Guarda il Sixsu DAZN.

