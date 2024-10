Critiche alla chiusura degli impianti sportivi di Potenza: il centrodestra chiede soluzioni alternative (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La chiusura degli impianti sportivi a Potenza, motivata dalla crisi idrica, ha sollevato un acceso dibattito politico. I consiglieri della minoranza di centrodestra hanno definito “inappropriata” la decisione dell’amministrazione comunale, avvenuta nella serata di giovedì. Questo provvedimento ha generato proteste sia da parte delle associazioni sportive sia degli utenti, costringendo l’amministrazione a prorogare l’orario di chiusura. La decisione dell’amministrazione comunale Durante una conferenza stampa, i rappresentanti del centrodestra hanno evidenziato le problematiche legate alla decisione di chiudere gli impianti sportivi. Inizialmente, il provvedimento stabiliva la sospensione delle attività alle ore 17.30; successivamente, a seguito di diverse proteste, tale limite è stato esteso alle 18.30. Gaeta.it - Critiche alla chiusura degli impianti sportivi di Potenza: il centrodestra chiede soluzioni alternative Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La, motivata dcrisi idrica, ha sollevato un acceso dibattito politico. I consiglieri della minoranza dihanno definito “inappropriata” la decisione dell’amministrazione comunale, avvenuta nella serata di giovedì. Questo provvedimento ha generato proteste sia da parte delle associazioni sportive siautenti, costringendo l’amministrazione a prorogare l’orario di. La decisione dell’amministrazione comunale Durante una conferenza stampa, i rappresentanti delhanno evidenziato le problematiche legatedecisione di chiudere gli. Inizialmente, il provvedimento stabiliva la sospensione delle attività alle ore 17.30; successivamente, a seguito di diverse proteste, tale limite è stato esteso alle 18.30.

