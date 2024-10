Contatti in corso tra Bruxelles e Roma per sciogliere il nodo dei balneari (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma – Contatti in corso tra Bruxelles e Roma per sciogliere il nodo dei balneari. Gli emendamenti alla riforma approvata a settembre dal Consiglio dei ministri dopo una lunga interlocuzione con la Commissione Ue e nei prossimi giorni all’esame della Camera sono in queste ore al vaglio di squadre tecniche impegnate ad esaminare la compatibilità delle proposte di modifica al diritto Ue e per le ultime valutazioni. Fermo restando che Bruxelles valuta il decreto alla luce dell’intesa comune raggiunta con Roma oltre un mese fa e presta particolare attenzione alla sua attuazione e al completamento delle gare entro i tempi concordati. Il dossier è stato riaperto nei giorni scorsi dalla maggioranza che, nel corso dell’esame parlamentare del dl infrazioni, ha proposto qualche correzione sul fronte indennizzi. Lopinionista.it - Contatti in corso tra Bruxelles e Roma per sciogliere il nodo dei balneari Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di sabato 19 ottobre 2024)intraperildei. Gli emendamenti alla riforma approvata a settembre dal Consiglio dei ministri dopo una lunga interlocuzione con la Commissione Ue e nei prossimi giorni all’esame della Camera sono in queste ore al vaglio di squadre tecniche impegnate ad esaminare la compatibilità delle proposte di modifica al diritto Ue e per le ultime valutazioni. Fermo restando chevaluta il decreto alla luce dell’intesa comune raggiunta conoltre un mese fa e presta particolare attenzione alla sua attuazione e al completamento delle gare entro i tempi concordati. Il dossier è stato riaperto nei giorni scorsi dalla maggioranza che, neldell’esame parlamentare del dl infrazioni, ha proposto qualche correzione sul fronte indennizzi.

