Castellammare di Stabia | si ripresenta sotto casa della madre nonostante il divieto di avvicinamento

(Di sabato 19 ottobre 2024) Arrestato 29enne adiper violazione dei provvedimenti di allontanamento e minacce allaLa Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne didiper violazione dei provvedimenti di allontanamento dallafamiliare e deldiai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, gli agenti del Commissariato didi, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso lo stabile segnalato dove hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga finché non è stato bloccato trovato in possesso di un coltello.