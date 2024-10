Assalto al supermercato, bottino da 70mila euro: i ladri in fuga abbandonano il furgone nelle campagne di Amelia (Di sabato 19 ottobre 2024) Il colpo a Orte e poi la fuga e le prime tracce per cercare di dare un volto e un nome alla banda di ladri che nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre ha Assalto la Conad di Orte, mettendo nel bottino circa 70mila euro. Col volto coperto, i malviventi hanno sfondato la vetrina Ternitoday.it - Assalto al supermercato, bottino da 70mila euro: i ladri in fuga abbandonano il furgone nelle campagne di Amelia Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il colpo a Orte e poi lae le prime tracce per cercare di dare un volto e un nome alla banda diche nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre hala Conad di Orte, mettendo nelcirca. Col volto coperto, i malviventi hanno sfondato la vetrina

Assalto al supermercato - bottino da 70mila euro - Un colpo studiato nei dettagli quello messo a segno alla Conad di Orte. . . L'assalto nella notte La. . Il bottino, stando a una prima stima, si aggira tra i 65mila e i 70mila euro, portati via dalla banda di ladri entrata in azione a volto coperto nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre. (Viterbotoday.it)

Assalto al bancomat con l'esplosivo - banditi in fuga con il bottino : carabinieri sulle loro tracce - Un nuovo assalto ad un bancomat si è consumato in provincia di Verona nelle prime ore di martedì. I malviventi questa volta hanno preso di mira lo sportello automatico del Banco Bpm situato a Buttapietra, all’angolo fra via Dante e via Cavour. Intorno alle ore 3, un'esplosione ha allertato i... (Veronasera.it)

Ennesimo assalto a un Bancomat in Irpinia - bottino da quantificare - . Il bottino è ancora da quantificare. Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, verso le ore 4:00, un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello bancomat della BIPER. it. L’assalto è avvenuto all’ATM di Corso Umberto a Guardia Lombardi. Accertamenti in corso, con il supporto degli artificieri e dei Vigili del Fuoco. (Anteprima24.it)