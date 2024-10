Dilei.it - X Factor, i concorrenti che parteciperanno ai Live

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli Home Visit di X2024 sono conclusi: i quattro giudici hanno scelto ufficialmente gli artisti con cui lavoreranno durante i, formando quattro squadre eterogenee che dovranno lavorare sodo per andare avanti in una sfida che si preannuncia piena di colpi di scena e buona musica. “X”, i 12aiUna casa di campagna, buon cibo e tanta musica sono stati gli ingredienti degli Home Visit di X. Un momento in cui gli aspirantihanno potuto mostrare ancora una volta il loro talento, facendosi conoscere meglio non solo dagli spettatori, ma anche dai giudici che, alla fine, hanno dovuto scegliere tre dei loro quattro pupilli per proseguire l’avventura all’interno del talent show.