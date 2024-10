Furti di bici elettriche e batterie: i ladri incastrati dalle telecamere (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cinque segnalazioni di furto nell'arco di un mese, tra agosto e settembre. Vittime quattro persone di Terracina e una residente a Frosinone. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno avviato le indagini e sono riusciti a identificare e denunciare due cittadini della zona, di 39 e 42 anni. Latinatoday.it - Furti di bici elettriche e batterie: i ladri incastrati dalle telecamere Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cinque segnalazioni di furto nell'arco di un mese, tra agosto e settembre. Vittime quattro persone di Terracina e una residente a Frosinone. I carabinieri della compagnia di Terracina hanno avviato le indagini e sono riusciti a identificare e denunciare due cittadini della zona, di 39 e 42 anni.Â

Furti di biciclette elettriche e alimentari a Terracina : due uomini denunciati - Inoltre, le autorità locali stanno considerando ulteriori misure di coinvolgimento dei cittadini, come incontri pubblici e campagne informative, per educare la comunità sulla prevenzione dei furti. Le denunce, presentate tra il 3 agosto e il 12 settembre, hanno coinvolto in totale cinque persone, con età compresa tra i 19 e i 52 anni. (Gaeta.it)