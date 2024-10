Sport.quotidiano.net - Coppa Liguria Al 95’ fa gol il portiere, Mamas avanti

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è chiusa l’altra sera in notturna la terza ed ultima giornata del primo turno didi Seconda categoria. Partite all’insegna dell’equilibrio e con la qualificazione in bilico fino alla fine. Iniziamo la disamina dal girone Q con la qualificazione che finisce nelle tsche al Vezzano per miglior differenza reti, nella classifica avulsa rispetto al Calcio Popolare Spezia e al San Lazzaro Lunense: le tre squadre si sono infatti trovate appaiate in testa con sei punti complessivi e con tre punti ciascuno negli scontri diretti. A Bottagna il Calcio Popolare Spezia si afferma per 2-0 ma come detto non basta per centrare la qualificazione. Vanno a segno al 2’ Conti e al 32’ Passaglia. Inutile anche la vittoria per 4-1 del San Lazzaro Lunense al ‘Cristoni’ con il Lerici. Lunensi in gol al 15’ con Ridondelli, 50’ con Scatinelli e al 69’ e al 91’ con una doppietta di Orlando.