Cagliari Gaetano ammette | Napoli? Ci sono stato male penso di aver dato tutto! Resterl tifoso azzurro

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’addio ale l’amarezza perdovuto lasciare la squadra azzurra: le parole di Gianlucastate molto chiare. Una cessione dolora, considerando il grande amore per la maglia azzurra ed una napoletanità più che nota: molti si aspettavano di vedere ancora per tanto tempo Gianlucacon la maglia azzurra, magari diventando un vero e proprio punto di riferimento considerando il proprio l’essenza napoletana dei natali. Eppure, il centrocampista classe 2000 nella scorsa sessione di mercato è tornato acon la formula del prestito con obbligo di riscatto: insomma, non ci sarà possibilità di rivederlo all’ombra del Vesuvio, se non come avversario.