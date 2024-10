Bergamo candidata a Città Europea dello Sport, Messina: “È il motore del cambiamento sociale e dell’inclusione” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bergamo. Bergamo candidata a “Città Europea dello Sport 2027”. A lanciare la proposta, la Giunta del Comune di Bergamo, per puntare al riconoscimento assegnato da Aces Europe, l’European Capitals and Cities of Sport Federation. La candidatura del Comune di Bergamo a Città Europea dello Sport nasce dalla volontà di dare un’opportunità in termini di visibilità ma anche di crescita al tessuto Sportivo della Città; un movimento Sportivo fortemente e capillarmente radicato nel territorio. Un trend confermato anche dagli esiti del ranking di Sportività delle province italiane che vede la provincia di Bergamo al primo posto. Bergamonews.it - Bergamo candidata a Città Europea dello Sport, Messina: “È il motore del cambiamento sociale e dell’inclusione” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)a “2027”. A lanciare la proposta, la Giunta del Comune di, per puntare al riconoscimento assegnato da Aces Europe, l’n Capitals and Cities ofFederation. La candidatura del Comune dinasce dalla volontà di dare un’opportunità in termini di visibilità ma anche di crescita al tessutoivo della; un movimentoivo fortemente e capillarmente radicato nel territorio. Un trend confermato anche dagli esiti del ranking diività delle province italiane che vede la provincia dial primo posto.

