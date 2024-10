Zonawrestling.net - WWE: Futuro nel wrestling per un lottatore MMA?

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella storia del, e in particolare della WWE, è successo più volte che un atletasalisse su un ring di. Il più famoso è sicuramente Brock Lesnar, che ai suoi 10 titoli mondiali in WWE ha aggiunto anche il titolo pesi massimi UFC. Ma come lui anche Bobby Lashley, CM Punk e Jake Hager sono saliti sull’ottagono in momenti diversi della loro carriera. Ma a volte capite anche il contrario, con atleti che dalla UFC o da altre federazioni di arti marziali passano poi al mondo del, come è successo a Ronda Rousey, Ken Shamrock, Matt Riddle, fino alle ospitate di Jorge Masvidal, Jorge dos Santos e Paige van Zandt in AEW. E un nuovo nome potrebbe presto aggiungersi alla lista.