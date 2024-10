Tumori, tappa fiorentina per la prevenzione cardio-oncologica del Dragon Boat Festival (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà Firenze ad accogliere la terza tappa del cardioBreast cardioBreast Dragon Boat Festival 2024, la manifestazione di sensibilizzazione sul tumore al seno e le malattie cardiovascolari, nata nel 2022 da un'iniziativa dell'Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) con la collaborazione della Federazione italiana Dragon Boat (Fidb) e il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà Firenze ad accogliere la terzadelBreastBreast2024, la manifestazione di sensibilizzazione sul tumore al seno e le malattievascolari, nata nel 2022 da un'iniziativa dell'Istituto nazionale ricerchevascolari (Inrc) con la collaborazione della Federazione italiana(Fidb) e il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo

Il CardioBreast Dragon Boat Festival 2024 : Firenze ospita la terza tappa della manifestazione dedicata alla salute - Gli screening comprenderanno controlli della funzionalità cardiaca, elettrocardiogrammi, monitoraggio della pressione sanguigna, della saturazione dell’ossigeno e del profilo lipidico. Le donne con carcinoma mammario non metastatico e sintomi depressivi da lievi a moderati, per esempio, potrebbero avere un rischio di morte 2,5 volte superiore a quelle senza sintomi depressivi. (Gaeta.it)

Sul lago di Avigliana, in provincia di Torino, sabato 21 settembre, si sono sfidate in una gara di dragon boat, sottolineando l'importanza della prevenzione cardiovascolare e oncologica, le donne operate di tumore al seno della Cardiobreast Dragon Boat Festival 2024.

Tumori - tappa torinese per la prevenzione cardio-oncologia del Dragon Boat Festival - Sul lago di Avigliana la competizione delle pagaiatrici operate di cancro al seno informazioni e visite cardiologiche per il pubblico. Sul lago di Avigliana, in provincia di Torino, sabato 21 settembre, si sono sfidate in una gara di dragon boat, sottolineando l'importanza della prevenzione cardiovascolare e oncologica, le donne operate di tumore al seno della […]. (Sbircialanotizia.it)