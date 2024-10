Ilfattoquotidiano.it - Ornella Vanoni: “Un uomo piange su L’appuntamento perché ha dimenticato i fagioli a casa, così sono arrivata sulle tv inglesi. Ora faccio ballare i giovani”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)ha promesso che vuole farquesto autunno. Esarà con l’album “Diverse”, in uscita venerdì 18 ottobre, anticipato dai singoli “Perduto” e “Ti voglio” con Elodie e Ditonellapiaga. Nella tracklist i grandi successi della cantante, rivisitati dai alcuni producer italiani: heysimo, Giordano Colombo, Protopapa & Dumar, BRAIL, Bruno Bellissimo, Hey Cabrera!, Sol Novaro, Marco Maiole, Lorenzo Morresi e Dettagli con la produzione di okgiorgio e daniele. Un progetto che arriva sull’onda del successo di “Sant’allegria” su TikTok. Il brano, pubblicato nel 1970 ha conosciuto la popolarità questa estateè stato usato come sottofondo per tutti i video e le foto delle vacanze.