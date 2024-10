Napoli: Kvara, Buongiorno e la vicenda Mario Rui (Di giovedì 17 ottobre 2024) Napoli, KvaraDi seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Secondo una tabella stilata dall’Osservatorio calcistico Cies, Kvaratskhelia – con un indice di 86.5 da 0 a 100 – è il quarto giocatore che dribbla di più e meglio in Europa, il secondo in Italia dopo Nuno Tavares della Lazio. Al primo posto Kudus del West Ham, poi Ndiaye dell’Everton. Alle sue spalle nomi di prestigio come Yamal e Mbappé”. Il Napoli e Mario Rui Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino sulla vicenda Mario Rui. “Ha un contratto fino al 2026 ed è difficile immagine che possa andare avanti così, da separato in casa. Terzotemponapoli.com - Napoli: Kvara, Buongiorno e la vicenda Mario Rui Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 17 ottobre 2024)Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Secondo una tabella stilata dall’Osservatorio calcistico Cies,tskhelia – con un indice di 86.5 da 0 a 100 – è il quarto giocatore che dribbla di più e meglio in Europa, il secondo in Italia dopo Nuno Tavares della Lazio. Al primo posto Kudus del West Ham, poi Ndiaye dell’Everton. Alle sue spalle nomi di prestigio come Yamal e Mbappé”. IlRui Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino sullaRui. “Ha un contratto fino al 2026 ed è difficile immagine che possa andare avanti così, da separato in casa.

