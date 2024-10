L’allarme dell’Istat | 57 milioni di italiani in povertà assoluta nel 2023

L’allarme dell’Istat: 5,7 milioni di italiani in povertà assoluta nel 2023 (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Istat ha pubblicato il report dal titolo La povertà in Italia – Anno 2023, lanciando un allarme sulle condizioni di povertà assoluta in cui versano 2,2 milioni di famiglie. Si tratta di circa 5,7 milioni di italiani, secondo i dati rilevati dall’Istituto nazionale di statistica. Il documento ha evidenziato come il numero sia rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2022. A vivere in quello che viene definito un disagio estremo è l’8,4 per cento dei nuclei familiari, quasi uno su 10. Ad aumentare, invece, sono state le famiglie di operai in povertà assoluta. Nel 2022 erano il 14,7 per cento, nel 2023 il 16,5. I minori in povertà assoluta sono 1,29 milioni Nel report l’Istat ha messo in evidenza anche il numero di minori in povertà assoluta. Sono stati, nel 2023, il 13,8 per cento del totale, cioè 1,29 milioni. È il numero più alto degli ultimi dieci anni. Lettera43.it - L’allarme dell’Istat: 5,7 milioni di italiani in povertà assoluta nel 2023 Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Istat ha pubblicato il report dal titolo Lain Italia – Anno, lanciando un allarme sulle condizioni diin cui versano 2,2di famiglie. Si tratta di circa 5,7di, secondo i dati rilevati dall’Istituto nazionale di statistica. Il documento ha evidenziato come il numero sia rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2022. A vivere in quello che viene definito un disagio estremo è l’8,4 per cento dei nuclei familiari, quasi uno su 10. Ad aumentare, invece, sono state le famiglie di operai in. Nel 2022 erano il 14,7 per cento, nelil 16,5. I minori insono 1,29Nel report l’Istat ha messo in evidenza anche il numero di minori in. Sono stati, nel, il 13,8 per cento del totale, cioè 1,29. È il numero più alto degli ultimi dieci anni.

