Juventus Azimut nuovo sponsor di manica

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Laha undisulle maglie. E’, gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech al servizio di privati e imprese presente in diciotto paesi nel mondo. A partire dalla prossima giornata di campionato,scenderà in campo in qualità di principal partner comparendo sullasinistra della maglia ufficiale dellaindossata durante le partite di Serie A, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club e sui led a bordo campo nelle partite casalinghe di campionato e di Coppia Italia. Sarà coinvolta nell’operazione di partnership anche Beewise, app di investimento del Gruppo pensata per i giovani.diSportFace.