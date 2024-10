Giver: il mondo di Babbo Natale venduto in un batter d’occhio, già disponibili i nuovi voli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo di Babbo Natale di Giver ha registrato un successo straordinario per le festività di fine anno, con l’intero pacchetto di viaggio già esaurito. Nonostante l’entusiasmo contagioso, i clienti avranno una nuova opportunità per vivere l’atmosfera magica del Natale in Finlandia. Le vendite per il secondo volo diretto da Milano Malpensa a Rovaniemi sono ora aperte, permettendo a numerosi visitatori di affrontare l’avventura finlandese e incontrare il leggendario Santa Claus. dettagli del pacchetto di viaggio Il pacchetto offerto da Giver include un soggiorno di quattro giorni in mezza pensione, con partenza da Milano Malpensa il 5 dicembre e rientro l’8 dicembre. Questo viaggio è stato progettato per regalare un’esperienza unica ai partecipanti. Nonostante il numero limitato di posti, l’operatore ha deciso di ampliare l’offerta. Gaeta.it - Giver: il mondo di Babbo Natale venduto in un batter d’occhio, già disponibili i nuovi voli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildidiha registrato un successo straordinario per le festività di fine anno, con l’intero pacchetto di viaggio già esaurito. Nonostante l’entusiasmo contagioso, i clienti avranno una nuova opportunità per vivere l’atmosfera magica delin Finlandia. Le vendite per il secondo volo diretto da Milano Malpensa a Rovaniemi sono ora aperte, permettendo a numerosi visitatori di affrontare l’avventura finlandese e incontrare il leggendario Santa Claus. dettagli del pacchetto di viaggio Il pacchetto offerto dainclude un soggiorno di quattro giorni in mezza pensione, con partenza da Milano Malpensa il 5 dicembre e rientro l’8 dicembre. Questo viaggio è stato progettato per regalare un’esperienza unica ai partecipanti. Nonostante il numero limitato di posti, l’operatore ha deciso di ampliare l’offerta.

