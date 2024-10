Evitare danni per la ricarica rapida del telefono

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Laè senza ombra di dubbio una delle caratteristiche più apprezzate sui moderni telefoni. Con app e schermi sempre più grandi fa davvero piacere avere iltotalmente carico in meno di 15 minuti, partendo da livelli di carica molto bassi. Ma tutta questa velocità didanneggia la batteria e diminuisce le prestazioni degli smartphone? Nei seguenti capitoli vi mostreremo come agisce lae come può danneggiare la batteria, in particolare con i modelli più potenti dal punto di vista del wattaggio (che ormai ha raggiunto e superato i 200 Watt, impensabile fino a pochi anni fa).