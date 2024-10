Donald Trump e l’assalto a Capitol Hill del 2021: «Fu un giorno di amore» – Il video (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 6 gennaio 2021 è stato «un giorno di amore». Parola di Donald Trump, che durante un evento elettorale è tornato a parlare di quel momento in cui, dopo aver perso le elezioni presidenziali contro Joe Biden, i suoi sostenitori hanno assaltato il Campidoglio a Washington DC. Gli scontri a Capitol Hill, in cui persero la vita quattro persone (tre manifestanti e un agente delle forze dell’ordine), rappresentano una delle pagine più buie della storia degli Stati Uniti. Ma non per tutti. A distanza di quattro anni dalle elezioni del 2020, Trump non ha mai smesso di mettere in dubbio il risultato elettorale e ha mandato diversi segnali di vicinanza ai suoi sostenitori – molti dei quali sono finiti dietro le sbarre – che hanno partecipato all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 6 gennaioè stato «undi». Parola di, che durante un evento elettorale è tornato a parlare di quel momento in cui, dopo aver perso le elezioni presidenziali contro Joe Biden, i suoi sostenitori hanno assaltato il Campidoglio a Washington DC. Gli scontri a, in cui persero la vita quattro persone (tre manifestanti e un agente delle forze dell’ordine), rappresentano una delle pagine più buie della storia degli Stati Uniti. Ma non per tutti. A distanza di quattro anni dalle elezioni del 2020,non ha mai smesso di mettere in dubbio il risultato elettorale e ha mandato diversi segnali di vicinanza ai suoi sostenitori – molti dei quali sono finiti dietro le sbarre – che hanno partecipato alal Congresso del 6 gennaio

