Ciclismo su pista: vince ancora il Giappone, trionfa Kuboki nello scratch. Lontano Viviani (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giappone in festa ai Mondiali di Ciclismo su pista di Ballerup. La squadra nipponica al maschile si sta esaltando in questo day-2, nel giro di una mezz'ora arriva prima l'oro nel keirin con Yamasaki, poi il bis centrato da Kazushige Kuboki, trionfante nello scratch. Gara perfetta per il Giapponese, già due volte argento iridato nella specialità: questa volta dà spettacolo andando all'attacco in una maniera impressionante, guadagnando un giro e poi primeggiando nel finale. Medaglia d'argento per il padrone di casa Tobias Aagaard Hansen, terzo il francese Clement Petit. Fuori dal podio praticamente tutti gli altri big attesi. Gara deludente per il nostro Elia Viviani: il capitano della squadra tricolore non è mai stato nel vivo della corsa ed è rimasto fuori dalla top-10.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : bronzo con rimpianti per le azzurre dell’inseguimento! Paternoster quarta nell’eliminazione - 06: Eliminata Will 20. La Svizzera chiude con 4’22?472 ed è eliminata come il Belgio 18. 23: Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale femminili che chiudono il programma pomeridiano: HEAT 1 Emma Finucane (GBR) Wang Lijuan (CHN) HEAT 2 Sophie Capewell (GBR) Steffie van der Peet (NED) HEAT 3 Katy Marchant (GBR) Alessa-Catriona Propster (GER) HEAT 4 Mathilde Gros (FRA) Paulina Petri ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : azzurre dell’inseguimento in finale per il bronzo! Paternoster quarta nell’eliminazione - 06: >E’ tris britannico con Finuicane che vola in testa a chiudere la qualificazione. 41: Yeung di Hong Kong con 11?420 è penultima, al momento fuori dalla zona qualificazione, entra invece la messicana Salazar 14. 08: Eliminata Anguela 20. L’italiano ha dimostrato di essere in grande condizione e ha superato due turno nel pomeriggio 18. (Oasport.it)

Letizia Paternoster sfiora la medaglia nella gara di Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista - La sua partecipazione alla gara di Eliminazione di Ballerup è stata il risultato di un lavoro intenso e metodico, sotto la guida del suo team e dei suoi allenatori. La sua capacità di adattarsi a diverse situazioni di gara e la determinazione nel perseguire grandi risultati sono stati evidenti anche durante questo mondiale. (Gaeta.it)