Latuafonte.com - Chi è Susanna Ceccardi: età, lavoro politica, fidanzato, figlia, Instagram

Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2024 12:30 pm by Redazioneè unaitaliana. Si è appassionata a questo settore quando studiava all’università e non l’ha più abbandonato. Durante gli studi universitari in giurisprudenza, ha capito di essere fortemente interessata a questo campo buttandosi nella rappresentanza studentesca. Da allora ha sempre lavorato affinché riuscisse a entrare nel mondo della, riuscendoci. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questaitaliana, europarlamentare.chi è: età, origini, famiglia, cariche politiche Leggi anche: Chi è Olivia Testa: età, papà biologico, Fiorello,, marito,Leggi anche: Chi è Frida Bollani Magoni: età, malattia, genitori,Laitaliana ed europarlamentare della Lega dal 2019 è nata a Pisa il 19 marzo 1987.