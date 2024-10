Quotidiano.net - Cambiano le accise: non solo benzina e diesel, anche per gas ed elettricità

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – Nel corso della conferenza stampa che ha seguito l’approvazione da parte del Cdm del testo della Manovra 2025, il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha annunciatoquali sono i piani dell’esecutivo in merito allesul gasolio e la loro rimodulazione, il cosiddetto allineamento. "Pescara, Italy - January 24, 2012: Different kind of fuel in Italian ENI fuel station pump. Agip, commonly known as ENI, is a global oil and gas company." Il titolare del dicastero ha spiegato che gli interventi in questo caso saranno gestiti attraverso il decreto legislativoche, in via provvisoria, è stato approvato sempre nel Cdm del 15 ottobre 2024. Questo vuol dire che il riallineamento dellenon sarà presente in Manovra, ma rimarrà una discussione interna al governo come parte della legge delega sul fisco approvata nel 2023.