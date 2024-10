Calcio: Psg. Le Parisien "Luis Enrique ha firmato il rinnovo" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si parla di prolungamento fino al 2027 per il tecnico spagnolo PARIGI (FRANCIA) - La storia d'amore tra Luis Enrique e il Psg continua. Secondo "Le Parisien" il tecnico spagnolo ha firmato il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, con il club parigino, ma non sono ancora noti i termin Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Psg. Le Parisien "Luis Enrique ha firmato il rinnovo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si parla di prolungamento fino al 2027 per il tecnico spagnolo PARIGI (FRANCIA) - La storia d'amore trae il Psg continua. Secondo "Le" il tecnico spagnolo haildel contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, con il club parigino, ma non sono ancora noti i termin

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le Parisien - Psg : pronto il rinnovo per Luis Enrique - . Secondo quanto riporta Le Parisien il club parigino sarebbe pronto a offrire un rinnovo di contratto al tecnico spagnolo, il cui contratto scade il 30 giugno 2025. The post Le Parisien, Psg: pronto il rinnovo per Luis Enrique appeared first on SportFace. Luis Enrique e il Psg ancora insieme. Sarebbe anche arrivata la firma, ma i termini dell’accordo ancora non sono noti, anche se si parla di ... (Sportface.it)

Luis Enrique considerava Fabian Ruiz una spia e lo fece fuori : spifferò la formazione contro l’Italia - Quell’undici, che conteneva sorprese, era stato pubblicato con troppo anticipo e ci sono state successivamente le urla di Luis Enrique negli spogliatoi.  In un’intervista di giugno 2023, il calciatore aveva dichiarato che non c’era nessuna frattura tra lui e Luis Enrique. Dal momento che nemmeno contro l’Italia era tra i titolari, il ct ha pensato che fosse lui. (Ilnapolista.it)

Luis Enrique ricorda la figlia Xana : «Ogni giorno parliamo di lei - scherziamo e la ricordiamo. Mi ritengo molto fortunato. Con lei ho vissuto 9 anni meravigliosi» - Nel terzo e ultimo capitolo della miniserie che Movistar Plus+ dedica all'attuale allenatore del Psg si parla della morte della figlia quando non aveva ancora 10 anni nel 2019. (Vanityfair.it)