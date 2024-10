Lanazione.it - Tutti pazzi per i Tirolesi 400 in coda per un posto. Verso i lavori per il Villaggio. Mobilitazione delle piazze

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sotto l’albero di Piazza Grande ci sono 380 aspiranti. L’assalto alnon è solo dei visitatori da tutta Italia che dal 16 novembre punteranno il navigatore sulla Città del Natale, perchè ben prima dello start accade lo stesso fenomeno: code per unnelle casette di legno. Qui i posti sono novanta, distribuiti tra food e non food, tra le 39 costruzioni in legno, in allestimento dal 4 novembre. Lo stesso giorno in cui nel quartier generale di Confcommercio, iselezioneranno tra i cento migliori candidati, i novanta richiesti per la grande maratona del gusto e della bellezza.