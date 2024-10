Lurago Marinone, 49enne violento espulso nel giorno della scarcerazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lurago Marinone, 16 ottobre 2024 – Dopo aver accumulato una serie di condanne per reati contro la persona, è stato portato in aeroporto e rimandato nel suo Paese, in Marocco, il giorno stesso della scarcerazione. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia lunedì, a carico di un uomo di 49 anni residente a Lurago Marinone: contestualmente all’accompagnamento, gli è stato notificato il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno e una nuova e definitiva espulsione dall’Italia. Il Questore, nel firmare il provvedimento, ha preso atto dei numerosi reati collezionati nel tempo e delle condanne ricevute dall’uomo per maltrattamenti e lesioni provocati alla moglie, con svariate violazioni al divieto di avvicinamento che gli era stato imposto, spesso alla presenza dei figli minori. Ilgiorno.it - Lurago Marinone, 49enne violento espulso nel giorno della scarcerazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Dopo aver accumulato una serie di condanne per reati contro la persona, è stato portato in aeroporto e rimandato nel suo Paese, in Marocco, ilstesso. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia lunedì, a carico di un uomo di 49 anni residente a: contestualmente all’accompagnamento, gli è stato notificato il rigetto del rinnovo del permesso di soge una nuova e definitiva espulsione dall’Italia. Il Questore, nel firmare il provvedimento, ha preso atto dei numerosi reati collezionati nel tempo e delle condanne ricevute dall’uomo per maltrattamenti e lesioni provocati alla moglie, con svariate violazioni al divieto di avvicinamento che gli era stato imposto, spesso alla presenza dei figli minori.

