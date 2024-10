L’Osimana a Matelica per compiere l’impresa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercoledì di Coppa Italia per L’Osimana. In Eccellenza la squadra giallorossa è l’unica delle ‘nostre’ ancora in lizza nella competizione tricolore e cerca oggi, a Matelica (ore 15:30), nella sfida di ritorno dei quarti di finale, la qualificazione alla semifinale. I giallorossi dovranno difendere al Giovanni Paolo II la vittoria per 2-0 colta nella partita di andata, in casa. Al Diana la zampata di Minnozzi nel primo tempo e poi Mafei su rigore nella ripresa decisero la sfida. "All’andata abbiamo condotto bene la gara, ma non dobbiamo speculare sicuramente sul risultato - il pensiero di Claudio Labriola, allenatore delL’Osimana -. Dovremo fare la nostra partita e mettere in campo le nostre armi migliori visto che affronteremo un avversario che ha giocatori importanti e ottime qualità e individualità. Ce la giocheremo a viso aperto, come sempre". Ilrestodelcarlino.it - L’Osimana a Matelica per compiere l’impresa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercoledì di Coppa Italia per. In Eccellenza la squadra giallorossa è l’unica delle ‘nostre’ ancora in lizza nella competizione tricolore e cerca oggi, a(ore 15:30), nella sfida di ritorno dei quarti di finale, la qualificazione alla semifinale. I giallorossi dovranno difendere al Giovanni Paolo II la vittoria per 2-0 colta nella partita di andata, in casa. Al Diana la zampata di Minnozzi nel primo tempo e poi Mafei su rigore nella ripresa decisero la sfida. "All’andata abbiamo condotto bene la gara, ma non dobbiamo speculare sicuramente sul risultato - il pensiero di Claudio Labriola, allenatore del-. Dovremo fare la nostra partita e mettere in campo le nostre armi migliori visto che affronteremo un avversario che ha giocatori importanti e ottime qualità e individualità. Ce la giocheremo a viso aperto, come sempre".

