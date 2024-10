La Promessa Anticipazioni 17 ottobre 2024: Petra confessa a Cruz che Feliciano era suo figlio! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 17 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Petra confessa a Cruz la verità su Feliciano. Per la marchesa è una notizia sconvolgente! Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 17 ottobre 2024: Petra confessa a Cruz che Feliciano era suo figlio! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vediamo lee le Trame dell'episodio della Soap in onda il 17su Rete4. Nell'episodiola verità su. Per la marchesa è una notizia sconvolgente!

My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 ottobre 2024 : Baris smaschera Zeynep - i due sono ai ferri corti! - Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 21 al 25 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana. (Comingsoon.it)

Un Posto al Sole - anticipazioni 17 ottobre : Niko difende Manuela - Rosa e Don Antoine al centro di pettegolezzi - Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 17 ottobre su Rai 3, alle 20:50:Guido affronta nuovi problemi economici. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. (Movieplayer.it)

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli - stasera su Rai 3 : anticipazioni - scomparsi e casi della puntata di mercoledì 16 ottobre 2024 - Torna “Chi l’ha visto” il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli e trasmesso in prima serata su Rai3. com/vlVokhKZ7K — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 15, 2024 Chi l’ha visto, la diretta del 16 ottobre 2024 Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 16 ottobre 2024, Federica Sciarelli si ... (Superguidatv.it)