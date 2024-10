Lanotiziagiornale.it - Immigrazione clandestina, arrestato un uomo che organizzava le traversate dalla Libia all’Italia. L’indagato incassava 11mila euro da ogni passeggero

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I poliziotti delle Squadre Mobili di Palermo ed Agrigento hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di un cittadino egiziano ritenuto responsabile, con altri indagati in corso di identificazione, di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’nella forma aggravata. Il provvedimento restrittivo, eseguito in provincia di Milano, è stato adottato nell’ambito di una complessa attività d’indagine, avviata dai citati Uffici Investigativi e coordinataDirezione Distrettuale Antimafia di Palermo, concernente un presunto sodalizio criminale, a carattere transnazionale, dedito al traffico di migranti, prevalentemente di nazionalità egiziana.