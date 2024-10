Presentato a Roma il libro “Storia della Medicina e dell’Odontoiatria”: un ponte tra passato e futuro (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, a Roma, si è tenuta la presentazione del libro “Storia della Medicina e dell’Odontoiatria”, curato dal professor Michele Covelli, docente dell’Università Lum “Giuseppe Degennaro”. Questo importante volume rappresenta una sintesi accessibile e pratica della Storia delle due discipline, senza l’intento di sostituire i testi scientifici già esistenti, ma piuttosto come un supporto utile per studenti e appassionati di Medicina. Il valore del libro e l’approccio del professor Covelli Il professor Michele Covelli, durante la presentazione, ha descritto il suo lavoro come un’opera che si concentra sui principi storici della Medicina dall’Antico Egitto fino ai giorni nostri. L’obiettivo primario è quello di attrarre l’attenzione dei giovani studenti sulla materia attraverso un approccio interessante e coinvolgente. Gaeta.it - Presentato a Roma il libro “Storia della Medicina e dell’Odontoiatria”: un ponte tra passato e futuro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, a, si è tenuta la presentazione del”, curato dal professor Michele Covelli, docente dell’Università Lum “Giuseppe Degennaro”. Questo importante volume rappresenta una sintesi accessibile e praticadelle due discipline, senza l’intento di sostituire i testi scientifici già esistenti, ma piuttosto come un supporto utile per studenti e appassionati di. Il valore dele l’approccio del professor Covelli Il professor Michele Covelli, durante la presentazione, ha descritto il suo lavoro come un’opera che si concentra sui principi storicidall’Antico Egitto fino ai giorni nostri. L’obiettivo primario è quello di attrarre l’attenzione dei giovani studenti sulla materia attraverso un approccio interessante e coinvolgente.

