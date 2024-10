Netanyahu incontra i vertici militari: conto alla rovescia per l’attacco all’Iran (Di martedì 15 ottobre 2024) L’incontro segreto tenuto ieri sera presso una base di intelligence tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e il capo di stato maggiore Herzi Halevi rappresenta un momento cruciale nelle dinamiche politiche e militari della regione mediorientale. Secondo quanto riferito da Ynet, tale incontro è stato convocato in preparazione Netanyahu incontra i vertici militari: conto alla rovescia per l’attacco all’Iran InsideOver. It.insideover.com - Netanyahu incontra i vertici militari: conto alla rovescia per l’attacco all’Iran Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di martedì 15 ottobre 2024) L’incontro segreto tenuto ieri sera presso una base di intelligence tra il primo ministro israeliano Benjamin, il ministro della Difesa Yoav Gnt e il capo di stato maggiore Herzi Halevi rappresenta un momento cruciale nelle dinamiche politiche edella regione mediorientale. Secondo quanto riferito da Ynet, tale incontro è stato convocato in preparazioneperInsideOver.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha approvato i piani per un imminente attacco all'Iran. Nel rivendicare l'attacco, Hezbollah ha posto l'accento su quella che ha descritto come la sua capacità di superare le difese aeree israeliane, mentre l'esercito israeliano continua le sue operazioni terrestri contro il gruppo terroristico nel sud del Libano. In seguito all'attacco che ha ucciso quattro militari delle IDF, l'IAF si è posta l'obiettivo di eliminare ...

Israele - il governo è diviso : in stallo l?offensiva all?Iran. Scontro fra Netanyahu e il ministro della Difesa Gallant - Un attacco ai siti del programma nucleare. Raid per colpire gli impianti petroliferi e mettere al tappeto il settore energetico. Bombardamenti contro le basi più importanti o i siti... (Ilmessaggero.it)

Il Primo Ministro israeliano Netanyahu promette di replicare agli attacchi dell'Iran : "Nessun Paese al mondo accetterebbe un simile attacco alle sue città" - Il Primo Ministro Israeliano, in una dichiarazione video, ha affermato: ''Israele ha il dovere e il diritto di difendersi". Israele ha il dovere e il diritto di difendersi e rispondere a questi attacchi e lo faremo".