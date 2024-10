Ilfattoquotidiano.it - Il rinato Tonali e il rigenerato Di Lorenzo esaltati dal “nuovo” modulo: così Spalletti è riuscito a svoltare dopo il flop europeo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facile dirloil 4-1 di Udine sulla nazionale israeliana e i 10 punti conquistati in quattro gare di Nations League nel giro di un mese, ma l’Italia si è messa alle spalle il pessimoe la ricostruzione sta bruciando le tappe. C’è ancora da lavorare, si continuano ad esempio a incassare gol evitabili, soprattutto sui calci piazzati, ma come ha ricordato“esistono anche gli avversari”. La cosa che conta è avere un’idea di gioco e cercare di limitare gli errori, o almeno sbagliare meno rispetto agli altri. La bistrattata Nations League, che è pur sempre meglio delle amichevoli svogliate, conta non solo per quello che rappresenta, ma anche per quello che dà, in termini di ranking e di collocazioni nei sorteggi.