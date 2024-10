Gli investimenti nella produzione cinematografica e televisiva italiana raggiungono i 22 miliardi rivela il MIA

Gli investimenti nella produzione cinematografica e televisiva italiana raggiungono i 2,2 miliardi, rivela il MIA (Di martedì 15 ottobre 2024) Secondo le statistiche pubblicate da MIA Market, lo scorso anno gli investimenti nel settore televisivo e cinematografico italiano hanno superato i 2 miliardi di dollari (2,2 miliardi di dollari), ma le modifiche al sistema di agevolazioni fiscali del Paese potrebbero rappresentare un cambiamento. I numeri del sesto rapporto annuale dell’Associazione dei produttori audiovisivi indicano che gli investimenti sono quasi raddoppiati dal 2017 e sono aumentati di 200 milioni di euro. Si tratta di un aumento dell’11% rispetto alla cifra dell’anno scorso. Tuttavia, le modifiche recentemente apportate al sistema del credito d’imposta potrebbero apportare “cambiamenti ed evoluzioni significativi” al settore produttivo locale, ha affermato oggi la presidente dell’APA Chiara Sbarigia. Metropolitanmagazine.it - Gli investimenti nella produzione cinematografica e televisiva italiana raggiungono i 2,2 miliardi, rivela il MIA Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Secondo le statistiche pubblicate da MIA Market, lo scorso anno glinel settore televisivo e cinematografico italiano hanno superato i 2di dollari (2,2di dollari), ma le modifiche al sistema di agevolazioni fiscali del Paese potrebbero rappresentare un cambiamento. I numeri del sesto rapporto annuale dell’Associazione dei produttori audiovisivi indicano che glisono quasi raddoppiati dal 2017 e sono aumentati di 200 milioni di euro. Si tratta di un aumento dell’11% rispetto alla cifra dell’anno scorso. Tuttavia, le modifiche recentemente apportate al sistema del credito d’imposta potrebbero apportare “cambiamenti ed evoluzioni significativi” al settore produttivo locale, ha affermato oggi la presidente dell’APA Chiara Sbarigia.

