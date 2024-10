Ilnapolista.it - Giuntoli alla Juventus guadagna tre milioni lordi, è il dirigente che guadagna di più

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) È stato reso noto oggi il bilancio 2023/24 della, tra i costi, sostenuti dsocietà bianconera, quello relativo agli stipendi dei dirigenti è aumentato rispetto all’anno precedente.è ilchedi più Come si legge nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata dal club bianconero, complessivamente nel 2023/24 i dirigenti hanno ricevuto 5,7di euro. Di questi, 3,9sono stati versati ai “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”, in particolare a Cristianoche ha ricevuto complessivi 2,9di euro. Una cifra suddivisa tra il compenso fisso pari a 2,5, benefici monetari per 26.162 euroe un premio una tantum di 400mila euro